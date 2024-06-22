Пичугина (Егорина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пичугин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
06.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пичугин Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно