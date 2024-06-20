Чикишев Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1984
Отец: Чикишев Дмитрий Павлович
Мать: Андрес Эрна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.2012
Мать ребёнка: Чикишева (Горбунова) Светлана
Рождение ребёнка
09.08.2015
Дочь: Чикишева Вера Павловна
Мать ребёнка: Чикишева (Горбунова) Светлана
Рождение ребёнка
2020
Мать ребёнка: Чикишева (Горбунова) Светлана