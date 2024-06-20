Чикишев Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикишев Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1984

Отец: Чикишев Дмитрий Павлович

Мать: Андрес Эрна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикишева (Горбунова) Светлана

Рождение ребёнка
23.02.2012

Сын: Чикишев Семен Павлович

Мать ребёнка: Чикишева (Горбунова) Светлана

Рождение ребёнка
09.08.2015

Дочь: Чикишева Вера Павловна

Мать ребёнка: Чикишева (Горбунова) Светлана

Рождение ребёнка
2020

Сын: Чикишев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Чикишева (Горбунова) Светлана

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