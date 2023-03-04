Гулина (Салангина) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина (Салангина) Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Салангин Ефим Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулин Лука Моисеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Гулина) Екатерина Лукяновна

Отец ребёнка: Гулин Лука Моисеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Гулина) Васса Лукяновна

Отец ребёнка: Гулин Лука Моисеевич

Рождение ребёнка
11.07.1849

Сын: Гулин Роман Лукянович

Отец ребёнка: Гулин Лука Моисеевич

Смерть
После 1866

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