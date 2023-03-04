Гулина (Салангина) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Салангин Ефим Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулин Лука Моисеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Гулина) Екатерина Лукяновна
Отец ребёнка: Гулин Лука Моисеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Гулина) Васса Лукяновна
Отец ребёнка: Гулин Лука Моисеевич
Рождение ребёнка
11.07.1849
Отец ребёнка: Гулин Лука Моисеевич
Смерть
После 1866