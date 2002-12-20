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Александрова Валентина Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.01.1936

Дата смерти

20.12.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барук Иосиф Стеранович

Рождение ребёнка
21.11.1956

Дочь: Константинова (Барук) Алевтина Иосифовна

Отец ребёнка: Барук Иосиф Стеранович

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.12.2002

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