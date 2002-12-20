Александрова Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.01.1936
Дата смерти20.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1956
Дочь: Константинова (Барук) Алевтина Иосифовна
Отец ребёнка: Барук Иосиф Стеранович
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.12.2002