Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1924

Дата смерти

09.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924

Отец: Лызлов Дий Андреевич

Мать: Лызлова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коданева (Собянина) Саяна Федоровна

Отец ребёнка: Собянин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собянин Юрий Федорович

Отец ребёнка: Собянин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собянин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собянин Григорий Карпович

Рождение ребёнка
22.01.1948

Сын: Лызлов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Собянин Григорий Карпович

Рождение ребёнка
16.04.1958

Дочь: Фалькова (Собянина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Собянин Федор

Смерть
09.11.2012
Якша, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми

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