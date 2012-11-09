Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1924
Дата смерти09.11.2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924
Отец: Лызлов Дий Андреевич
Мать: Лызлова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коданева (Собянина) Саяна Федоровна
Отец ребёнка: Собянин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Собянин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Собянин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1948
Сын: Лызлов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Собянин Григорий Карпович
Рождение ребёнка
16.04.1958
Дочь: Фалькова (Собянина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Собянин Федор
Смерть
09.11.2012
Якша, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми