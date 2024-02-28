Панов Александр Емельянович
Место рожденияМосковская область, г.Ногинск, Глухово
Дата рождения12.08.1908
Дата смерти20.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908
Отец: Панов Емельян Антонович
Мать: Панова Ольга Акимовна
Московская область, г.Ногинск, Глухово
Бракосочетание
16.10.1938
Жена: Панова Лидия Степановна
Ленинград
Рождение ребёнка
23.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Лидия Степановна
Ленинград
Развод
13.11.1947
Жена: Панова Лидия Степановна
Бюро ЗАГС Дзержинского района г.Ленинграда
Бракосочетание
16.11.1947
Рождение ребёнка
21.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Александра Ивановна
Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Ленинград, Языков переулок, д.2/4, кв.2
Смерть
20.02.1967
Ленинград
Причина смерти: гипертоническая болезнь