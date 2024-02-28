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Панов Александр Емельянович

Место рождения

Московская область, г.Ногинск, Глухово

Дата рождения

12.08.1908

Дата смерти

20.02.1967

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908

Отец: Панов Емельян Антонович

Мать: Панова Ольга Акимовна

Московская область, г.Ногинск, Глухово
Бракосочетание
16.10.1938

Жена: Панова Лидия Степановна

Ленинград
Рождение ребёнка
23.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Лидия Степановна

Ленинград
Развод
13.11.1947

Жена: Панова Лидия Степановна

Бюро ЗАГС Дзержинского района г.Ленинграда
Бракосочетание
16.11.1947

Жена: Панова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Александра Ивановна

Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Ленинград, Языков переулок, д.2/4, кв.2
Смерть
20.02.1967
Ленинград
Причина смерти: гипертоническая болезнь
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