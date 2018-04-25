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Маслова Таисия Никитична
Маслова Таисия Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.2018
Пол
Женский
Отец
Маслов Никита Владимирович
1987 г.р.
Мать
Халиуллина Руфина Раисовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2018
Отец:
Маслов Никита Владимирович
Мать:
Халиуллина Руфина Раисовна
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