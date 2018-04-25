Маслова Таисия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Таисия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2018

Отец: Маслов Никита Владимирович

Мать: Халиуллина Руфина Раисовна

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