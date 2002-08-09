Бадер Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадер Екатерина Александровна

Место рождения

498 км, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Вычислено 09.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 09.08.2002

Отец: не указан

Мать: не указана

498 км, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
9 августа 2002 года родилась я в городе Рубцовск. Проживали в нем до 8 лет. В 9 переехали с матерью (Бадер Анной Владимировной) и отцом (Поповым Виктором Вячеславовичем) в Хатангу. В 2020 году поступи... Показать все

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