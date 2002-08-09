Бадер Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 09.08.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 09.08.2002
Отец: не указан
Мать: не указана
9 августа 2002 года родилась я в городе Рубцовск. Проживали в нем до 8 лет. В 9 переехали с матерью (Бадер Анной Владимировной) и отцом (Поповым Виктором Вячеславовичем) в Хатангу. В 2020 году поступи... Показать все