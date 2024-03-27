Бикмуллин Шафигулла
Место рожденияс.Новые Чечкабы
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Гайсин Бикмулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бикмуллина) Хануза
Мать ребёнка: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса
Военная служба
Неизвестно
Бикмулин Шазигулла красноармеец В архив Дата рождения __.__.1906 Место рождения д. Н.-Чечкабли Дата выбытия __.03.1942 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ВК Республики Татарстан
Рождение ребёнка
15.05.1927
Рождение ребёнка
21.05.1929
Рождение ребёнка
28.07.1931
Рождение ребёнка
05.01.1934
Рождение ребёнка
10.10.1936
Рождение ребёнка
15.09.1938
Рождение ребёнка
1941
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: без вести