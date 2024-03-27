Бикмуллин Шафигулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмуллин Шафигулла

Место рождения

с.Новые Чечкабы

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гайсин Бикмулла

Мать: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бикмуллина) Хануза

Мать ребёнка: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса

Военная служба
Неизвестно
Бикмулин Шазигулла красноармеец В архив Дата рождения __.__.1906 Место рождения д. Н.-Чечкабли Дата выбытия __.03.1942 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ВК Республики Татарстан
Рождение ребёнка
15.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса

Рождение ребёнка
21.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса

Рождение ребёнка
28.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса

Рождение ребёнка
05.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса

Рождение ребёнка
10.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса

Рождение ребёнка
15.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса

Смерть
?.03.1942
Причина смерти: без вести

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