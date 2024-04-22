Вьялкина (Боцманова) Ия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Боцманова) Ия Васильевна

Место рождения

Нагорское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагорское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1955

Сын: Вьялкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Прокопьевич

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Прокопьевич

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Прокопьевич

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Прокопьевич

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Николай Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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