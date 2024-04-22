Вьялкина (Боцманова) Ия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
20.01.1955
Сын: Вьялкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно