Варфоломеев Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варфоломеев Павел Филуменович
Мать: Вера Федоровна
Рождение ребёнка
02.12.1929
Дочь: Ганина Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Варфоломеева Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Василий Петрович
Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Василий Петрович
Мать ребёнка: Варфоломеева Наталья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно