Варфоломеев Пётр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варфоломеев Павел Филуменович

Мать: Вера Федоровна

Рождение ребёнка
02.12.1929

Дочь: Ганина Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Варфоломеева Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Василий Петрович

Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Василий Петрович

Мать ребёнка: Варфоломеева Наталья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Наталья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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