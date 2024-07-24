Петровичев Артем Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровичев Артем Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петровичев Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровичев Петр Артемов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1859

Сын: Петровичев Никанор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1878

Сын: Петровичев Владимир

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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