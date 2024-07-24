Петровичев Артем Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петровичев Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1859
Сын: Петровичев Никанор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Петровичев Владимир
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно