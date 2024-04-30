Иванова Людмила Михайловна 08.12.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1965

Дочь: Чернышова Елена Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.11.1976

Дочь: Глушко Анна Владимировна

Отец ребёнка: Глушко Владимир Павлович

Рождение ребёнка
18.08.1983

Сын: Глушко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Глушко Владимир Павлович

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