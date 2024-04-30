Иванова Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1965
Дочь: Чернышова Елена Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.11.1976
Дочь: Глушко Анна Владимировна
Отец ребёнка: Глушко Владимир Павлович
Рождение ребёнка
18.08.1983
Сын: Глушко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Глушко Владимир Павлович