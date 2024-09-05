Зудин Леонтий(Левонтий) Степанович 18.06.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зудин Леонтий(Левонтий) Степанович

Место рождения

Куликово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.06.1865

Дата смерти

18.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1865

Отец: Зудин Степан Трофимович

Мать: Зудина Фёкла

Куликово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудин Платон Леонтьевич (Левонтьевич)

Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна

Куликово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникарова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудина Антонина

Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудина Татьяна

Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудин Иосиф

Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудин Степан

Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудина Анастасия

Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудина Наталья

Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна

Упоминание
06.07.1931
Дело по обложению индивидуальным налогом
Смерть
18.06.1933

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