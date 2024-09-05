Зудин Леонтий(Левонтий) Степанович
Место рождения
Дата рождения18.06.1865
Дата смерти18.06.1933
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1865
Отец: Зудин Степан Трофимович
Мать: Зудина Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зудин Платон Леонтьевич (Левонтьевич)
Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудина Антонина
Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудина Татьяна
Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зудин Иосиф
Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зудин Степан
Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудина Анастасия
Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудина Наталья
Мать ребёнка: Поникарова Евдокия Федоровна
Упоминание
06.07.1931
Дело по обложению индивидуальным налогом
Смерть
18.06.1933