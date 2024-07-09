Волкова Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Александра

Волкова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архип

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий

Отец ребёнка: Волков Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Любовь

Отец ребёнка: Волков Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Никита

Рождение ребёнка
22.05.1907

Сын: Волков Николай

Отец ребёнка: Волков Никита

Рождение ребёнка
20.05.1925

Дочь: Талаева (Волкова) Нина Никитична

Отец ребёнка: Волков Никита

Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Барышникова (Волкова) Екатерина

Отец ребёнка: Волков Никита

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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