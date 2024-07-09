Волкова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архип
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Василий
Отец ребёнка: Волков Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Любовь
Отец ребёнка: Волков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Никита
Рождение ребёнка
22.05.1907
Сын: Волков Николай
Отец ребёнка: Волков Никита
Рождение ребёнка
20.05.1925
Дочь: Талаева (Волкова) Нина Никитична
Отец ребёнка: Волков Никита
Рождение ребёнка
06.09.1927
Дочь: Барышникова (Волкова) Екатерина
Отец ребёнка: Волков Никита
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан