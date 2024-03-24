Никитина Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Никитин Александр Федорович
Большой Двор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Никитин Александр Федорович
Смерть
Неизвестно