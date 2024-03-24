Никитина Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Никитин Александр Федорович

Большой Двор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Никитин Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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