Осипова Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Осипов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Осипов Семен Осипович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Осипов Семен Осипович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Осипова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Осипов Семен Осипович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Осипова) Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Осипов Семен Осипович
Смерть
Неизвестно