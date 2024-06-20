Осипова Ирина Андреевна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Ирина Андреевна

Место рождения

Волосатово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Волосатово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Семен Осипович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Осипов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Осипов Семен Осипович

Волосатово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Осипов Иван Семенович

Отец ребёнка: Осипов Семен Осипович

Волосатово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Осипова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Осипов Семен Осипович

Волосатово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Осипова) Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Осипов Семен Осипович

Волосатово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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