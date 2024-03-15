Марченко (Коротич) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Сын: Марченко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Марченко Василий Феодосевич
Рождение ребёнка
1979
Сын: Марченко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Марченко Василий Феодосевич
Смерть
2022