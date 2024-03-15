Марченко (Коротич) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Коротич) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Сын: Марченко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Марченко Василий Феодосевич

Рождение ребёнка
1979

Сын: Марченко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Марченко Василий Феодосевич

Смерть
2022

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