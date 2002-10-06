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Лоскутов Владимир

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Место рождения

Красногорск, Красногорск, Московская область

Дата рождения

09.04.1937

Дата смерти

06.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногорск, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Крюково, Черкизовская волость, Московский уезд
Смерть
06.10.2002
Красногорск, Красногорск, Московская область

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