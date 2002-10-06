Лоскутов Владимир
Место рождения
Дата рождения09.04.1937
Дата смерти06.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Крюково, Черкизовская волость, Московский уезд
Смерть
06.10.2002