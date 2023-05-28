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Скобелев Валентин Дмитриевич

Место рождения

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

12.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926

Отец: Скобелев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Скобелева Клавдия Петровна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
С 1935 по 1950
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр., 4/4, кв 9
Работа или профессия
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Водопроводчик
Военная служба
С 1943 по 1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смольнинский РВК Ленинградская обл., г. Ленинград, Смольнинский р-н Дата призыва 20.11.1943 Воинское звание: красноармеец; гв. красноармеец; гв. мл. сержант; призывник; рядовой Воинская часть: 64 г... Показать все
Демобилизация
10.10.1950
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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