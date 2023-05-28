Скобелев Валентин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926
Место жительства
С 1935 по 1950
ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр., 4/4, кв 9
Работа или профессия
1942
Водопроводчик
Военная служба
С 1943 по 1945
Смольнинский РВК Ленинградская обл., г. Ленинград, Смольнинский р-н Дата призыва 20.11.1943 Воинское звание: красноармеец; гв. красноармеец; гв. мл. сержант; призывник; рядовой Воинская часть: 64 г... Показать все
Демобилизация
10.10.1950
Смерть
Неизвестно