Ельников Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕльников Сергей Васильевич

Ельников Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ельников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Цуканова Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
14.08.1947

Сын: Ельников Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
07.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
?.05.1953

Сын: Ельников Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Нина Сергеевич

Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна

Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close