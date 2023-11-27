Ельников Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ельников Василий
Рождение ребёнка
10.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Цуканова Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
14.08.1947
Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
07.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
?.05.1953
Сын: Ельников Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Ельникова Анастасия Макаровна
Смерть
1965