Святский Владимир Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1996
Сын: Святский Петр Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2004
Дочь: Святская Софья Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2004
Дочь: Святская Полина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности