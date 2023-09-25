Святский Владимир Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святский Владимир Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1996

Сын: Святский Петр Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2004

Дочь: Святская Софья Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2004

Дочь: Святская Полина Владимировна

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