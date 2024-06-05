Холодилова (Ибраева) Татьяна Анатольевна
Место рожденияКрасноярск
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодилов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.2014
Сын: Холодилов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич