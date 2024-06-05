Холодилова (Ибраева) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодилова (Ибраева) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Красноярск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодилов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодилов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.2014

Сын: Холодилов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич

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