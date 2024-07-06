Русаков Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Русаков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Онисья (Оня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Русакова Онисья (Оня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Владимир Викторович

Мать ребёнка: Русакова Онисья (Оня)

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