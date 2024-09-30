Хювёнен (Якимайнен) Софья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хювёнен (Якимайнен) Софья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хювёнен Петр Иосифович

Рождение ребёнка
11.01.1883

Сын: Хювёнен Павел Петрович

Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1889

Дочь: (Хювёнен) Софья Петровна

Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1891

Сын: Хювёнен Николай Петрович

Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Хювёнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1904

Дочь: (Хювёнен) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Хювёнен Константин Петрович

Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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