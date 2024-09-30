Хювёнен (Якимайнен) Софья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1883
Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
03.04.1889
Дочь: (Хювёнен) Софья Петровна
Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
03.03.1891
Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1902
Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
14.06.1904
Дочь: (Хювёнен) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
27.03.1908
Сын: Хювёнен Константин Петрович
Отец ребёнка: Хювёнен Петр Иосифович
Смерть
Неизвестно