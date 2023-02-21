Арсентьев Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсентьев Григорий Матвеевич
Мать: Артамонова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розенфельд Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Арсентьева Мира Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Арсентьева Мира Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно