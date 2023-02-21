Арсентьев Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьев Анатолий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсентьев Григорий Матвеевич

Мать: Артамонова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розенфельд Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Арсентьева Мира Леонтьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Арсентьева Мира Леонтьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсентьева Мира Леонтьевна

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