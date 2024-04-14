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Степан Иванович

Место рождения

Селиваново, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван Григорьевич

Мать: не указана

Селиваново, Солигаличский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонида

Место жительства
Неизвестно
Петрово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Терентий Степанович

Мать ребёнка: Соломонида

Селиваново, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Смирнова Степанида Степановна

Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна

Петрово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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