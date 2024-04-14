Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломонида
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Терентий Степанович
Мать ребёнка: Соломонида
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Смирнова Степанида Степановна
Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна
Смерть
Неизвестно