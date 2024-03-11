Исакова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Исаков Петр Трифонович
Мать: Меланья Ориногеновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Наймушин Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Наймушина Антонина Гавриловна
Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович
Рождение ребёнка
16.10.1934
Дочь: Наймушина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович
Смерть
1976