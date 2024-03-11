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Исакова Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Исаков Петр Трифонович

Мать: Меланья Ориногеновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Наймушин Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Наймушин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Наймушина Антонина Гавриловна

Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Наймушин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович

Рождение ребёнка
16.10.1934

Дочь: Наймушина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович

Смерть
1976
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