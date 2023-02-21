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Финогина Евдокия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Жаров Афанасий Кузьмин

Мать: Жарова ?

Бракосочетание
1825

Муж: Финогин Егор Васильев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Финогин Петр Егоров

Отец ребёнка: Финогин Егор Васильев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Финогин Евграф Егоров

Отец ребёнка: Финогин Егор Васильев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Финогин Егор Васильев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Финогин Федор Егоров

Отец ребёнка: Финогин Егор Васильев

Смерть
Неизвестно
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