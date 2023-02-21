Финогина Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Жаров Афанасий Кузьмин
Мать: Жарова ?
Бракосочетание
1825
Рождение ребёнка
1829
Сын: Финогин Петр Егоров
Отец ребёнка: Финогин Егор Васильев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Финогин Егор Васильев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Финогин Егор Васильев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Финогин Федор Егоров
Отец ребёнка: Финогин Егор Васильев
Смерть
Неизвестно