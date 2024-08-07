Вавилова (Ковина) Домна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1824 и 1826
Дата смерти20.06.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Вавилов Евсигней Иванов
Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.06.1851
Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан