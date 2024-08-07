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Вавилова (Ковина) Домна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1824 и 1826

Дата смерти

20.06.1851

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1826

Отец: Ковин Степан Савельев

Мать: Ковина (Дятлова) Евдокия Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Евсигней Иванов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Вавилов Пётр Евсигнеевич

Отец ребёнка: Вавилов Евсигней Иванов

Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.06.1851
Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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