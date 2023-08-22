Зайцева Анастасия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Анастасия Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1993

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Евгений Федорович

Рождение ребёнка
02.03.2015

Дочь: Сапрыкина Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.06.2017

Дочь: Сапрыкина Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

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