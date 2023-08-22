Зайцева Анастасия Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1993
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.2015
Дочь: Сапрыкина Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.06.2017
Дочь: Сапрыкина Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан