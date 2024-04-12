Григорьев Филипп Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1822
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Григорьев Ермолай Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1783
Сын: Григорьев Трофим Филиппович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1786
Сын: Григорьев Петр Филиппович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1822
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область