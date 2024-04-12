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Григорьев Филипп Ермолаевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Григорьев Ермолай Михайлович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Садохин Аким Филиппович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Григорьев Трофим Филиппович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Григорьев Петр Филиппович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1822
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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