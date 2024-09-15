Шомина Алевтина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.
Дочь: Шомина Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Шомин Василий Стефанов
Воспреемница (девица) Анна Ивановна Шомина кр-ка д. Бугрина Метрические книги Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда за 1880-1888 г ГАВО фонд №496, опись №30, дело №58, стр. 40 https://yande... Показать все
Смерть
Неизвестно