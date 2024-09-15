Шомина Алевтина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомина Алевтина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шомин Василий Стефанов

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.

Дочь: Шомина Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Шомин Василий Стефанов

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемница (девица) Анна Ивановна Шомина кр-ка д. Бугрина Метрические книги Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда за 1880-1888 г ГАВО фонд №496, опись №30, дело №58, стр. 40 https://yande... Показать все
Смерть
Неизвестно
Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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