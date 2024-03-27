Ильмет Алметов №12-41
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1775
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Уразаев Алмет
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хабибулла Ильметов
Мать ребёнка: Хамида Митриева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тохфатулла Ильметов Рекрут С 1856
Мать ребёнка: Хамида Митриева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамида Митриева
Смерть
1838