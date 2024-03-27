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Ильмет Алметов №12-41

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1775

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Уразаев Алмет

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1797

Сын: Хабибулла Ильметов

Мать ребёнка: Хамида Митриева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Тохфатулла Ильметов Рекрут С 1856

Мать ребёнка: Хамида Митриева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамида Митриева

Смерть
1838
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