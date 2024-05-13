Мурзин Кирил Елфимов 1674 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Кирил Елфимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Мурзин Елфим Спиридонов

Мать: Мурзина Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Татьяна

Рождение ребёнка
1701

Дочь: (Мурзина) Степанида Кирилова

Мать ребёнка: Мурзина Татьяна

Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Мурзина) Федосья Кирилова

Мать ребёнка: Мурзина Татьяна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Мурзин Павел Кирилов

Мать ребёнка: Мурзина Татьяна

Рождение ребёнка
1705

Дочь: (Мурзина) Олена (Алена) Кирилова

Мать ребёнка: Мурзина Татьяна

Рождение ребёнка
1707

Сын: Мурзин Илья Кирилов

Мать ребёнка: Мурзина Татьяна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Мурзин Елфим Кирилов

Мать ребёнка: Мурзина Татьяна

Смерть
Неизвестно

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