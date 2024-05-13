Мурзин Кирил Елфимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Мурзин Елфим Спиридонов
Мать: Мурзина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзина Татьяна
Рождение ребёнка
1701
Дочь: (Мурзина) Степанида Кирилова
Мать ребёнка: Мурзина Татьяна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Мурзина) Федосья Кирилова
Мать ребёнка: Мурзина Татьяна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Мурзин Павел Кирилов
Мать ребёнка: Мурзина Татьяна
Рождение ребёнка
1705
Дочь: (Мурзина) Олена (Алена) Кирилова
Мать ребёнка: Мурзина Татьяна
Рождение ребёнка
1707
Сын: Мурзин Илья Кирилов
Мать ребёнка: Мурзина Татьяна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Мурзин Елфим Кирилов
Мать ребёнка: Мурзина Татьяна
Смерть
Неизвестно