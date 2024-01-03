Панченко Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2020
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

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