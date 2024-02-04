Кендер Стью — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кендер Стью

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кендер Гвин

Мать: Кендер Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кендер Примроуз

Мать ребёнка: Ямагучи Маюми

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кендер Агнес

Мать ребёнка: Филатова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кендер Пит

Мать ребёнка: Ка-Ана-Ана Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кендер Дорис

Мать ребёнка: Кендер Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кендер Варвара

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