Кендер Стью
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кендер Гвин
Мать: Кендер Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кендер Примроуз
Мать ребёнка: Ямагучи Маюми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кендер Агнес
Мать ребёнка: Филатова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кендер Пит
Мать ребёнка: Ка-Ана-Ана Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кендер Дорис
Мать ребёнка: Кендер Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кендер Варвара