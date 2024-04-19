Репина (Григорьева) Эмма Ильинична
Место рожденияЧувашская АССР, Красноармейский р-н, дер. Убеево
Дата рождения25.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1975
Дочь: Еландаева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Репин Александр Константинович
Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Рождение ребёнка
08.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Репин Александр Константинович
Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Репин Александр Константинович
Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Чувашская АССР, Аликовский р-н, дер. Кармалы