Репина (Григорьева) Эмма Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Григорьева) Эмма Ильинична

Место рождения

Чувашская АССР, Красноармейский р-н, дер. Убеево

Дата рождения

25.01.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашская АССР, Красноармейский р-н, дер. Убеево
Рождение ребёнка
07.12.1975

Дочь: Еландаева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Репин Александр Константинович

Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Рождение ребёнка
08.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репин Александр Константинович

Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Константинович

Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Александр Константинович

Чувашская АССР, Аликовский р-н, дер. Кармалы
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