Симанов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1982

Сын: Симанов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.02.1991

Дочь: Клепинина Алена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Юргамыш

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