Симанов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1982
Сын: Симанов Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.02.1991
Дочь: Клепинина Алена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Юргамыш