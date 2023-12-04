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Лукин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1971

Отец: Лукин Николай Николаевич

Мать: Лукина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.2009

Сын: Орлов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.2009

Дочь: Орлова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.2012

Сын: Орлов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.10.2015

Сын: Орлов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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