Лукин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1971
Отец: Лукин Николай Николаевич
Мать: Лукина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.2009
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.2009
Дочь: Орлова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности