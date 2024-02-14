Сайтакова (Сайтакова) Гульнур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайтакова (Сайтакова) Гульнур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайрутдинов Хак Фаридович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрутдинов Виль

Отец ребёнка: Хайрутдинов Хак Фаридович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Хайрутдинов Ким

Отец ребёнка: Хайрутдинов Хак Фаридович

Смерть
1989

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