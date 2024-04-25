Челышев Аким Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1876 по 1878
Дата смерти13.02.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1878
Отец: Челышев Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1901
Знаменская церковь с. Иовлево Клинского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1904
Дочь: Коровкина (Челышева) Екатерина Сергеевна (Акимовна)
Мать ребёнка: Челышева (Крюкова) Прасковья Терентьевна
Знаменская церковь с. Иовлево Клинского у. Московской губ. В метрике указан день рождения 18.11.1904, день крещения 19.11.1904
Рождение ребёнка
11.09.1906
Сын: Крюков-Челышев Сергей Акимович
Мать ребёнка: Челышева (Крюкова) Прасковья Терентьевна
Знаменская церковь с. Иовлево Клинского у. Московской губ. На надгробии дата: 19(20) марта 1905
Смерть
13.02.1908
Знаменская церковь с. Иовлево Клинского у. Московской губ.