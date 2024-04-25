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Челышев Аким Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1876 по 1878

Дата смерти

13.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1878

Отец: Челышев Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Челышева (Крюкова) Прасковья Терентьевна

Отрада, Клин, Московская область
Знаменская церковь с. Иовлево Клинского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1904

Дочь: Коровкина (Челышева) Екатерина Сергеевна (Акимовна)

Мать ребёнка: Челышева (Крюкова) Прасковья Терентьевна

Отрада, Клин, Московская область
Знаменская церковь с. Иовлево Клинского у. Московской губ. В метрике указан день рождения 18.11.1904, день крещения 19.11.1904
Рождение ребёнка
11.09.1906

Сын: Крюков-Челышев Сергей Акимович

Мать ребёнка: Челышева (Крюкова) Прасковья Терентьевна

Отрада, Клин, Московская область
Знаменская церковь с. Иовлево Клинского у. Московской губ. На надгробии дата: 19(20) марта 1905
Смерть
13.02.1908
Отрада, Клин, Московская область
Знаменская церковь с. Иовлево Клинского у. Московской губ.

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