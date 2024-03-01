Дмитриев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1960

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1960

Отец: Дмитриев Владимир Иванович

Мать: Дмитриева Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1986

Сын: Дмитриев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Николаевна

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