Дмитриев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1960
Рождение ребёнка
29.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Николаевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1986
Сын: Дмитриев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Николаевна