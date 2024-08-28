Штейзель Андреас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейзель Андреас

Место рождения

с. Деллер

Дата рождения

17.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1866

Отец: Штейзель (Штезель) Андреfc

Мать: Штезель (Клейн) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штейзель Андрей

Мать ребёнка: Штезель (Фур) Катарина

Бракосочетание
20.02.1894

Жена: Штезель (Фур) Катарина

Рождение ребёнка
11.06.1912

Дочь: Краф (Граф) (Штейзель) Екатерина

Мать ребёнка: Штезель (Фур) Катарина

Смерть
Неизвестно

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