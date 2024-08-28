Штейзель Андреас
Место рожденияс. Деллер
Дата рождения17.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штейзель Андрей
Мать ребёнка: Штезель (Фур) Катарина
Бракосочетание
20.02.1894
Жена: Штезель (Фур) Катарина
Рождение ребёнка
11.06.1912
Дочь: Краф (Граф) (Штейзель) Екатерина
Мать ребёнка: Штезель (Фур) Катарина
Смерть
Неизвестно