Сурина Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

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СС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Восприемник
23.06.1802 ст.
Серпухов, Серпухов, Московская область
Деревни Гавшина у крестьянина Ивана Дмитриевича Большого Лупилина родился сын Пётр; крещен того же числа; - восприемники той же деревни крестьянин Иван Васильев и крестьянина Бориса Федоровича Сурина ... Показать все

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