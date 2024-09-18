Сурина Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Восприемник
23.06.1802 ст.
Серпухов, Серпухов, Московская область
Деревни Гавшина у крестьянина Ивана Дмитриевича Большого Лупилина родился сын Пётр; крещен того же числа; - восприемники той же деревни крестьянин Иван Васильев и крестьянина Бориса Федоровича Сурина ... Показать все