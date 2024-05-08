Толстая (Александрова) Соломония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Александрова) Соломония Ивановна

Место рождения

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

27.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1860

Отец: Александров Иван Петрович

Мать: Александрова Макрина Никитина

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Антон Касьянович

Отец ребёнка: Толстой Кассиан (Касьян) Михайлович

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Кассиан (Касьян) Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1881

Дочь: Коровина (Толстая) Иулиания(Иульяния) Кассианова(Касьяновна)

Отец ребёнка: Толстой Кассиан (Касьян) Михайлович

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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