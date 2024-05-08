Толстая (Александрова) Соломония Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толстой Кассиан (Касьян) Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1881
Дочь: Коровина (Толстая) Иулиания(Иульяния) Кассианова(Касьяновна)
Отец ребёнка: Толстой Кассиан (Касьян) Михайлович
Смерть
Неизвестно