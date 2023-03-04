Аринина (Семёнова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАринина (Семёнова) Агафья Яковлевна

Аринина (Семёнова) Агафья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1896

Отец: Семёнов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1929

Сын: Кривошеев Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Аринин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудинцева Евдокия (Евгения) Фёдоровна

Отец ребёнка: Аринин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Аринин Фёдор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close