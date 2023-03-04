Аринина (Семёнова) Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1896
Отец: Семёнов Яков
Рождение ребёнка
02.02.1929
Сын: Кривошеев Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Аринин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудинцева Евдокия (Евгения) Фёдоровна
Отец ребёнка: Аринин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Аринин Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно