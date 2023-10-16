Моругина Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824
Сын: Моругин Егор (Георгий) Федоров
Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1859