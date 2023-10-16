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Моругина Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Моругин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824

Сын: Моругин Егор (Георгий) Федоров

Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Моругин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Моругин Федор Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1859
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