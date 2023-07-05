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Бебко Семен Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бебко Харитон Семенович

Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
09.05.1894

Сын: Бебко Арсентий Семенович

Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна

Староселье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бебко Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
23.11.1901

Сын: Бебко-Пешков Владимир Семенович

Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бебко Иван Семенович

Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удод Евлампия Семеновна

Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна

Смерть
1941
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