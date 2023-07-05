Бебко Семен Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
09.05.1894
Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна
Староселье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
23.11.1901
Сын: Бебко-Пешков Владимир Семенович
Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бебко Иван Семенович
Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удод Евлампия Семеновна
Мать ребёнка: Ермак Евдокия Ефремовна
Смерть
1941