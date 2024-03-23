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Чазов Косьма Герасимов

Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1865

Сын: Чазов Алексей Косьмин

Мать ребёнка: Чазова Екатерина Гаврилова

д.Бадьярово(п.Никольский)
Рождение ребёнка
06.01.1868

Сын: Чазов Тимофей Косьмин

Мать ребёнка: Чазова Екатерина Гаврилова

д.Бадьярово(п.Никольский)
Рождение ребёнка
1871

Сын: Чазов Иван Косьмин

Мать ребёнка: Чазова Екатерина Гаврилова

д. Бадьярово (поч. Николаевский)
Рождение ребёнка
19.10.1875

Сын: Чазов Дмитрий Косьмин

Мать ребёнка: Чазова Екатерина Гаврилова

д. Бадьярово(поч.Николаевский)
По переписи 1897г. родился 1877 г. (20 лет по переписи)
Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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