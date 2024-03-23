Чазов Косьма Герасимов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Чазова Екатерина Гаврилова
д.Бадьярово(п.Никольский)
Рождение ребёнка
06.01.1868
Мать ребёнка: Чазова Екатерина Гаврилова
д.Бадьярово(п.Никольский)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Чазов Иван Косьмин
Мать ребёнка: Чазова Екатерина Гаврилова
д. Бадьярово (поч. Николаевский)
Рождение ребёнка
19.10.1875
Мать ребёнка: Чазова Екатерина Гаврилова
д. Бадьярово(поч.Николаевский)
По переписи 1897г. родился 1877 г. (20 лет по переписи)
Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно